Главные секреты «Неуловимых мстителей»: какие откровенные сцены вырезала советская цензура

То, что на экране мы видим далеко не всё, изначально задуманное — для кинематографа обычное дело. Снимается не всё, что написано в сценарии, далеко не всё отснятое монтируется, а то, что вышло из монтажной еще и сокращается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии