В пятницу, 4 сентября, состоялся матч 4-го тура Ла Лиги, в котором «Бетис» принимал «Реал».В пятницу, 4 сентября, состоялся матч 4-го тура Ла Лиги, в котором «Бетис» принимал «Реал».
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