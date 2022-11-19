19 ноября 2022 - Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний.

Всемирный день некурения посвящен, прежде всего, профилактике онкологических заболеваний, так как по данным Международного союза по борьбе с раком (UICC) сегодня 30% всех случаев смерти от рака связаны с курением.
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