Бумаги компаний, переехавших в РФ, останутся заблокированными

Акции и депозитарные расписки публичных экономически значимых организаций (ЭЗО) после перевода прав владения ими от недружественных акционеров в Россию останутся заблокированными на счетах типа «С» и обособленными в депозитариях, если они были в таких условиях и до переезда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии