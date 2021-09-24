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Амбассадоры-наставники федерального проекта «Город Открытий»

Амбассадоры-наставники федерального проекта «Город Открытий»

Данилова Татьяна и Тимохина Дарья, студентки 2 курса магистратуры факультета «Социальная коммуникация» Московского государственного психолого-педагогического университета стали амбассадорами-наставниками федерального проекта «Город Открытий».

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