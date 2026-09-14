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«Вояджер-1»: технический обзор и научные достижения самого удалённого космического аппарата

«Вояджер-1» — космический аппарат, запущенный в 1977 году, который сегодня находится на рекордном расстоянии от Земли, превышающем десятки миллиардов километров.

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