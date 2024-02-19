Заработали новые меры поддержки рождаемости, многие из которых уникальны.

КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ МИНУС АБОРТ – ПЛЮС 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ: В РОССИИ НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ 2024 год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом семьи, начался не с демагогии, а с конкретных дел.