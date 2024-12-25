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Петербургский дневник

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Эксперт Максимова сообщила про опасность отправки новогодних открыток через мессенджеры

Эксперт Максимова сообщила про опасность отправки новогодних открыток через мессенджеры

Этим активно пользуются киберпреступники Киберпреступники используют предновогодний сезон для распространения вредоносного программного обеспечения и применения мошеннических схем, предупредила в интервью RT доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

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