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Гвардиола выиграл 7 из 8 матчей против «Арсенала» Артеты

Пеп Гвардиола проиграл всего один матч в противостоянии с Микелем Артетой. В игре 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал на своем поле победу над «Арсеналом» (1:0).

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