5 главных правил обращения с пьяной девушкой

Как вести себя, что можно делать, а от чего лучше отказаться, когда твоя девушка пьяна? ПОРОЙ ЖЕНЩИНА НАПИВАЕТСЯ В СТЕЛЬКУ ВОВСЕ НЕ ПОТОМУ, ЧТО У НЕЕ В АНАМНЕЗЕ ПОЛК РОДСТВЕННИКОВ-АЛКОГОЛИКОВ, ИЛИ ОНА ГЛУПА И НАКИДАЛАСЬ В ОТМЕСТКУ ТЕБЕ, ЖЕЛАЯ ЧТО-ТО ТАМ ДОКАЗАТЬ.