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УтроNews

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Нетаньяху предложил лишать гражданства за клевету на военных ЦАХАЛ

Нетаньяху предложил лишать гражданства за клевету на военных ЦАХАЛ

Первый законопроект предполагает возможность лишения израильского гражданства за подобные заявления. Второй предусматривает увеличение в 20 раз максимальной компенсации по искам о клевете — до 1 млн шекелей ($310 тыс.

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