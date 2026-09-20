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Новости Липецка

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Липчане узнают окончательные итоги выборов не ранее 25 сентября

Липчане узнают окончательные итоги выборов не ранее 25 сентября

Предварительные данные уточняются по мере поступления информации с избирательных участков. Окончательные итоги выборов в России объявят не ранее 25 сентября.

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