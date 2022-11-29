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Defense News: Польша пытается вынудить Германию отправить свои войска на Украину

Defense News: Польша пытается вынудить Германию отправить свои войска на Украину

Польша ранее выступила с предложением передать Украине немецкие зенитные ракетные комплексы Patriot. Таким образом Варшава рискует спровоцировать непосредственное вовлечение Германии в конфликт, заявил обозреватель Defence News Ярослав Адамовски.

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