5 граммов урана: сколько энергии дает такая топливная таблетка?

Со стороны ядерное топливо выглядит невзрачно. Крошечный серый цилиндр размером чуть больше ногтя можно легко держать на ладони, масса устройства — всего несколько граммов.
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