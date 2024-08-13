В офисе генсека ООН выступили против кассетных снарядов после удара ВСУ в Лисичанске

Об этом заявил заместитель официального представителя Фархан Хак ООН выступает против использования кассетных снарядов в любой точке мира, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, делясь с РИА Новости своим мнением об ударе ВСУ снарядом такого типа по автобусу в Лисичанске.
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