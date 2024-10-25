Актриса Паулина Андреева заявила, что в браке стоит задача выжить

Актриса Паулина Андреева в беседе с marieclaire.ru высказалась о браке на фоне слухов о разводе. По словам Андреевой, многие говорят, что институт брака становится не актуальным и никому не нужным, так как есть перенасыщение и нет "задачи вместе выжить".