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Аргументы и Факты

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В Сети появились кадры пожара в Бангкоке, унесшего жизни 27 человек

В Сети появились кадры пожара в Бангкоке, унесшего жизни 27 человек

Крупный пожар произошел в одном из баров Бангкока в ночь на понедельник. По последним данным, жертвами трагедии стали не менее 27 человек, еще 63 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

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