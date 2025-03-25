Гепатолог Андреев разъяснил, надо ли гнать желчь и как это поможет организму

Желчь — важный компонент пищеварительной системы, который вырабатывается печенью. Нарушение оттока желчи может приводить к развитию различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, дефициту жирорастворимых витаминов и образованию камней в желчном пузыре.
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