В Раде прокомментировали предложение по блокировке счетов уклонистам

Повышенные штрафы для уклонистов более эффективны, чем блокировка их счетов. Об этом заявил замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».
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