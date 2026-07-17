Вьетнам и «Русгидро» договорились о модернизации гидроэлектростанций и развитии возобновляемой энергетики

Особое внимание уделяется обновлению существующего оборудования: замене устаревших агрегатов, усовершенствованию систем управления, повышению надежности и безопасности станций, критичных для вьетнамской энергосистемы.
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