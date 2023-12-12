Экс-сотрудница Госдепа уверена, что США сорвали переговоры по Украине

Соединенные Штаты виноваты в том, что мирный диалог между Москвой и Киевом был нарушен. Такое заявление сделала полковник армии США в отставке, бывший сотрудник Госдепартамента Энн Райт на заседании СБ ООН по Украине.
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