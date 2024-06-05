"Газпром нефть" показала красоту русского Севера глазами коренных жителей

Компания "Газпром нефть" представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) арт-проект "Открывая тундру", который отправляет зрителей в виртуальное путешествие из Северной столицы в мир Крайнего Севера, сообщает пресс-служба компании.
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