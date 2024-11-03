За что нацисты обезглавили княгиню Оболенскую

В 17 лет Вики (Вера) Оболенская была легкомысленной барышней, которую не интересовало ничего, кроме танцев, нарядов и кавалеров, в 19 лет она работала манекенщицей в Париже, в 29 стала членом французской подпольной организации Сопротивления, боровшейся против фашистской оккупации, а в 33 года – казнена на гильотине.