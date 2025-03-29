Сегодняшние реалии заставили западных «умников» всерьез задуматься над актуальными и животрепещущими вопросами о том, во что может превратиться территория «нэзалэжной» после окончания боевых действий и какие перспективы это сулит тем «партнерам», которые с таким жаром поддерживали ее все последние годы.
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