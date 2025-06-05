В защиту Марьи Ивановны

После известных событий (украинских терактов и атаки на наши аэродромы) и начавшегося после событий шабаша, устроенного в интернетах военкнурами и беглохохлами, пан Якеменко (вы его знаете, они с братом - про брата в "Бесогоне" рассказали, а пану Якеменко повезло) написал большой пост, в коем показал, как военкнуры и беглохохлы, по факту воющие на информационных фронтах на стороне укропов, воздействуют на сознание среднестатистической Марьи Ивановны.