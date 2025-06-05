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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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В защиту Марьи Ивановны

После  известных  событий (украинских  терактов  и атаки  на  наши  аэродромы) и  начавшегося  после  событий  шабаша, устроенного  в интернетах   военкнурами  и  беглохохлами, пан Якеменко (вы  его  знаете, они  с братом - про брата  в "Бесогоне"  рассказали, а  пану Якеменко повезло)  написал   большой  пост,  в  коем  показал, как  военкнуры и  беглохохлы,  по  факту  воющие  на информационных  фронтах  на стороне  укропов,  воздействуют  на  сознание  среднестатистической  Марьи  Ивановны.

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