САУ "Мста-С" уничтожили пункты управления дронами ВСУ возле Красного Лимана

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления беспилотной авиацией с личным составом подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)