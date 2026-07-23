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ТАСС

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САУ "Мста-С" уничтожили пункты управления дронами ВСУ возле Красного Лимана

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления беспилотной авиацией с личным составом подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в ДНР.

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