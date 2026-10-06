При понижении температуры омичи мерзнут в домах, больницах и вузах

Несмотря на официальный старт отопительного сезона 21 сентября, в Омске продолжают фиксировать отсутствие отопления.
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