Почти четыре дня в темноте: жители одного из районов Приморья останутся без света

В Приморском крае жители Надеждинского района почти четыре дня проведут без света. Полное ограничение электроснабжения подстанции Тавричанка связано с ремонтно-восстановительными работами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и газоснабжения Приморского края.
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