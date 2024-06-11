Почти четыре дня в темноте: жители одного из районов Приморья останутся без света

В Приморском крае жители Надеждинского района почти четыре дня проведут без света. Полное ограничение электроснабжения подстанции Тавричанка связано с ремонтно-восстановительными работами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и газоснабжения Приморского края.