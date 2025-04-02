Жителя Карелии в другом регионе обвиняют в убийстве более чем 30-летней давности

В Ярославской области завершено расследование жестокого убийства, совершенного в 1993 году. Как установили следователи, четверо мужчин, среди которых был уроженец Карелии, расправились со знакомым, чтобы завладеть его деньгами перед поездкой в Турцию.
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