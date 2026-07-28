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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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US Open. Микст. Андреева сыграет в паре с Рублевым, Шнайдер – с Медведевым, Соболенко – с Джоковичем

Организаторы US Open объявили команды, которые примут участие в миксте. Турнир пройдет 25-26 августа.

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