В Москве выбрали лучших актеров и режиссеров: престижную премию получили дочь Любови Полищук, Никита Кологривый, Жора Крыжовников и его бывшая жена

Ведущие премии Гоша Куценко и Елизавета Базыкина. Фото — онлайн трансляция Пятого канала Вечером 13 июня 2024 года Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала лучшие телефильмы, сериалы, режиссеров, сценаристов, актеров прошедшего года.
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