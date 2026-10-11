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"Вы ведете нас к самоубийству": в ЕС осудили фон дер Ляйен за звонок Зеленскому

"Вы ведете нас к самоубийству": в ЕС осудили фон дер Ляйен за звонок Зеленскому

Virginia Mayo/AP/TASS Пользователи социальной сети X 11 октября раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении продолжать финансовую поддержку Украины.

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