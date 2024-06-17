Загитова затаила обиду на ведущего премии МУЗ-ТВ. Фигуристка резко ответила в соцсетях

Алина Загитова: ведущему премии МУЗ-ТВ лучше выдавать скотч вместо микрофона Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожаловалась на одного из ведущих премии телеканала МУЗ-ТВ.
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