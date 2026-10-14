Авиакомпания Vietjet Air с 26 октября начнёт выполнять рейсы из Кольцово на вьетнамский остров Фукуок, а с 1 ноября откроет направление в Нячанг с частотой два вылета в 10–11 дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Макрон перешёл "к...
- AB Эксперт Колесник ...
- Зеленский уже 3 н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым