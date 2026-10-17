Марка Brent завершила неделю на отметке $109,8 за баррель, WTI — $101,4. За пятничную сессию декабрьский контракт Brent подорожал на 3,7%, ноябрьский WTI — на 3,5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АХ Пенсионерам грозя...
- ЗЖ Хазин назвал глав...
- Центробанк вернул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым