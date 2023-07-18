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Венгрия считает ситуацию с международной безопасностью худшей за 80 лет. Как Будапешт призывает мировых лидеров не разделять мир на блоки?

Венгрия считает ситуацию с международной безопасностью худшей за 80 лет. Как Будапешт призывает мировых лидеров не разделять мир на блоки?

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что международная безопасность сейчас подвергается самой большой угрозе за последние 80 лет из-за роста напряженности в мире, особенно в связи с ситуацией на Украине.

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