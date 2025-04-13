В Турции зафиксировали сильнейшие за 30 лет заморозки

Global Look Press / Maksim Konstantinov / Global Look Press За последние несколько дней в некоторых регионах Турции были зафиксированы самые сильные заморозки за последние 30 лет, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в социальной сети X.
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