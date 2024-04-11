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Закон и Порядок

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«Ни кочегаров и ни плотников» – в ХМАО пожаловались на нехватку рабочей силы

«Ни кочегаров и ни плотников» – в ХМАО пожаловались на нехватку рабочей силы

В ХМАО не планируют прекращать усиленный режим после инцидента в «Крокус Сити Холле». Массированные проверки законности нахождения мигрантов на территории России будут продолжаться, возможно, до конца майских праздников.

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