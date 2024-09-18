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Верховный суд Удмуртии признал право на соцвыплаты за медсёстрами из Глазова

Верховный суд Удмуртии признал право на соцвыплаты за медсёстрами из Глазова

Ижевск. Удмуртия. Верховный Суд Удмуртии поставил точку в судебном споре, длившемся с ноября 2023 года, признав право на получение федеральных социальных выплат с 1 января 2023 года за медсёстрами детского инфекционного отделения Глазовской межрайонной больницы.

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