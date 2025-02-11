Глава Саратовской области Бусаргин: БПЛА атаковали Саратов, начался пожар на НПЗ

Ночью ВСУ атаковали пять российских регионов с помощью 40 беспилотников. Силам ПВО удалось отразить атаку, однако обломки дронов упали на территорию саратовского промышленного предприятия, после чего там начался пожар.
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