ФАС требует взыскать 17 млн рублей с "Олимпситистрой" по делу экс-замглавы МО России Иванова

Президента компания "Олимпситистрой" обвинили в даче особо крупной взятки Тимуру ИвановуФедеральная антимонопольная служба России подала иск о взыскании в бюджет страны ущерба в размере 17 миллионов рублей, который был нанесён компанией "Олимпситистрой", фигурирующей в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова.
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