Путин назвал изъятие правительством Германии активов «Роснефти» национализацией

В компании готовы к переговорам с немецкими регуляторами и партнерами Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании «Роснефть», однако компания готова к переговорам как с немецкими регуляторами, так и с партнерами, заявил журналистам президент страны Владимир Путин.