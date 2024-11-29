Путин назвал изъятие правительством Германии активов «Роснефти» национализацией

В компании готовы к переговорам с немецкими регуляторами и партнерами Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании «Роснефть», однако компания готова к переговорам как с немецкими регуляторами, так и с партнерами, заявил журналистам президент страны Владимир Путин.
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