В Краснодаре перед судом предстанет обвиняемая в мошенничестве сотрудница маркетплейса

Подразделением дознания ОП (Прикубанский округ) УМВД России по городу Краснодару завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
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