СберСтрахование расширяет линейку страховых программ от кибератак для бизнеса

СберСтрахование расширяет линейку продуктов от киберрисков. Компания запускает две новые страховые программы: «Pro Кибер Optima» — для тех, кому нужна комплексная защита, и «Точка в кубе» — для тех, кто хочет защитить свой бизнес от конкретных киберугроз.