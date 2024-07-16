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СберСтрахование расширяет линейку страховых программ от кибератак для бизнеса

СберСтрахование расширяет линейку страховых программ от кибератак для бизнеса

СберСтрахование расширяет линейку продуктов от киберрисков. Компания запускает две новые страховые программы: «Pro Кибер Optima» — для тех, кому нужна комплексная защита, и «Точка в кубе» — для тех, кто хочет защитить свой бизнес от конкретных киберугроз.

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