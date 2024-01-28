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Ракеты кружат над Украиной

Ракеты кружат над Украиной

ВС РФ поступает совершено правильно, не давая врагу передышки, утюжа его дальние тылы. Под огнём предприятия военного комплекса, места размещения боевой авиации, дислокации личного состава и арсеналы с техникой, вооружениями и боеприпасами.

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