Ракеты кружат над Украиной

ВС РФ поступает совершено правильно, не давая врагу передышки, утюжа его дальние тылы. Под огнём предприятия военного комплекса, места размещения боевой авиации, дислокации личного состава и арсеналы с техникой, вооружениями и боеприпасами.
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