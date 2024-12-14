В спортивном зале РДК "Победа" проходит открытый турнир по волейболу среди мужских команд. В соревнованиях принимают участие: АМО, Староаннинка, Город, Любители (Алексеевка), НСХК.
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В спортивном зале РДК "Победа" проходит открытый турнир по волейболу среди мужских команд. В соревнованиях принимают участие: АМО, Староаннинка, Город, Любители (Алексеевка), НСХК.