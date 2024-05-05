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Чемпионат Франции. «Монако» – «Шоле», «Виллербан» сыграет с «Ле-Портелем»

«Монако» примет «Шоле», «Виллербан» дома сыграет с «Ле-Портелем». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Монако – Шоле Дата проведения 5 мая, 17.

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