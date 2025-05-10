Хочешь узнать, какая погода — посмотри, сколько друзей онлайн. Представляем прогноз на 10 мая в Липецке

Хочешь узнать, какая погода — посмотри, сколько друзей онлайн. Представляем прогноз на 10 мая в ЛипецкеСегодня, 10 мая, воздух окутан лёгкой прохладой, словно шалью, температура держится на отметке +10°C.
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