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В 75 женился на лечащем враче покойной супруги, так и не стал отцом. Георгию Штилю из «Убойной силы» — 93

В 75 женился на лечащем враче покойной супруги, так и не стал отцом. Георгию Штилю из «Убойной силы» — 93

Артист начал сниматься в кино на заре 60-х, но долго не мог найти свою нишу. Постепенно второстепенные роли в известных фильмах сделали Георгия Штиля узнаваемым, а образ тестя Васи Рогова и вовсе помог ему проснуться знаменитым.

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