Артист начал сниматься в кино на заре 60-х, но долго не мог найти свою нишу. Постепенно второстепенные роли в известных фильмах сделали Георгия Штиля узнаваемым, а образ тестя Васи Рогова и вовсе помог ему проснуться знаменитым.
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