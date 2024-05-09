Три беспилотника уничтожены в соседнем с Орловской областью регионе

На территории соседнего с Орловской областью Брянске уничтожили три украинских беспилотника. Информацию об этом сообщил брянский губернатор Александр БогомазНа территории соседнего с Орловской областью Брянска уничтожили три украинских беспилотника.
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